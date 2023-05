Le Barça est de retour sur le devant de la scène en Liga : les clés du succès

Le FC Barcelone est redevenu champion d’Espagne quatre ans après son dernier titre. Si tout ne fût pas facile pour les Catalans, la bande à Xavi a su appuyer sur l’accélérateur pour remporter son 27e titre aux dépens du Real Madrid.

Malgré tous les problèmes financiers et l’élimination lors des phases de poules de la Ligue des Champions, le Barça est de retour avec un titre remporté ce dimanche face à l’Espanyol de Barcelone. Un titre qui fait du bien pour tous les supporters.

Si ce titre est acquis alors qu’il reste quatre journées à disputer, tout ne fût pas rose pour autant. Mais le Barça a su s’appuyer sur quelques points essentiels dans la reconquête de la couronne nationale. Le club catalan a construit son triomphe avec la manière : le Barça a délogé le Real Madrid de la première place du classement juste avant la parenthèse du Mondial au Qatar, puis ne l’a plus lâchée jusqu’au sacre.

Le FC Barcelone a également pu compter sur des adversaires (Real Madrid et Atletico Madrid notamment) qui ont moins bien presté cette saison. Et l'équipe de Xavi a su s’imposer face à ses adversaires directs (deux victoires face aux hommes de Simeone et une victoire essentielle au match retour face au Real Madrid après une défaite à l’aller).