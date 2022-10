Le Barça éliminé suite à la victoire de l’Inter Milan contre Plzen, Lukaku retrouve le terrain et le chemin du but (4-0)

Il n’aura même pas eu l’occasion de saisir sa dernière chance, le Barça est éliminé de la Ligue des Champions dès la phase de groupes. Et c’est la victoire de l’Inter Milan 4-0 face au Viktoria Plzen qui a scellé le sort des Catalans. Ces derniers vont devoir se remobiliser extrêmement rapidement puisqu’ils affrontent le Bayern Munich ce mercredi soir.

Une rencontre entre Milan et Plzen dont on retiendra aussi un élément très important pour les Diables rouges : Romelu Lukaku est monté à la 83e minute et a donc fait son retour sur les terrains de foot. Le Belge n'a eu besoin que de quatre minutes pour retrouver le chemin des filets : il a scellé le score de la rencontre en trompant le gardien adverse à la 87e.

L’Inter n’a pas fait dans la dentelle contre l’équipe tchèque : Henrikh Mkhitaryan a ouvert le score à la 35e minute pour son premier but en C1 depuis 2017 ! Et c’est ensuite Edin Dzeko qui y est allé de son doublé, à la 42e et à la 66e minute de jeu. Romelu Lukaku donnait ensuite au score son allure finale, 4-0. Blessé depuis la fin du mois d’août, le Diable rouge a inscrit son premier but depuis le 13 août dernier ! Le bout du tunnel pour Romelu ? Les fans de l’Inter et des Diables l’espèrent sans nul doute !

Avec cette victoire indiscutable, les Interistes s’adjugent la deuxième place du groupe B et se qualifient donc pour les huitièmes de finale.