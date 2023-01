Le Barça écrase un triste Real et remporte la Supercoupe d’Espagne

Le FC Barcelone a remporté la Supercoupe d’Espagne en s’imposant largement en finale contre le Real Madrid en Arabie saoudite (3-1). Xavi en profite pour remporter son premier trophée comme entraîneur des Blaugranas.

Comme à (presque) chaque rencontre de la Casa blanca, les choix de Carlo Ancelotti sont les mêmes concernant les Belges avec Courtois titulaire entre les perches madrilènes et Hazard sur le banc.

Circulez, il n’y a pas grand-chose à voir. C’est, de façon pas vraiment exagérée, le résumé de la rencontre des Merengue. La première occasion est à mettre au crédit de Lewandowski dont la lourde frappe est parfaitement déviée par Courtois qui garde ses filets inviolés avec l’aide de son poteau (17e). Dans la foulée, Benzema est à la réception d’un centre de Mendy mais sa tête passe légèrement à côté de la cage de Ter Stegen (21e).

La domination claire du Barça finir par se traduire par un avantage au marquoir. Bien trouvé par Lewandowski, Gavi se retrouve face à Courtois et ne lui laisse aucune chance sur un tir croisé (37e). On prend les mêmes et on recommence quelques minutes plus tard. Le jeune Espagnol est ensuite à l’assist pour Lewandowski qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour doubler la mise (45e). À la pause, le Barça possède donc deux buts de plus que son adversaire, une avance plutôt logique.

Au retour des vestiaires, ce n’est pas la montée au jeu de Rodrygo qui réveille le Real. Bien au contraire. Sans un Courtois encore au top, les Madrilènes auraient pu prendre un troisième but rapidement mais les arrêts de son gardien face à Dembele (55e) et Lewandowski (57e) les gardent en vie. Malheureusement pour le Real, la pieuvre n’est pas un magicien et doit s’incliner une nouvelle fois. Pas bien organisée, la défense merengue n’arrive à empêcher Gavi de s’offrir un deuxième assist ce dimanche soir pour Pedri, laissé bien trop seul par la défense adverse (70e).

Les autres changements d’Ancelotti, toujours sans trace de Hazard, n’apportent presque rien mis à part une très belle tentative de Rodryo qui a nécessité une superbe intervention de Ter Stegen (79e). Dans le temps additionnel, Benzema réduit le score mais le Real n’arrive pas à recoller. Il quitte donc l’Arabie saoudite avec la gueule de bois alors que le Barça a marqué les esprits face à son plus grand rival. Une semaine après sa victoire à l’Atletico Madrid qui lui a permis de reprendre seul la tête de la Liga, le club blaugrana conclut donc sa semaine de rêve avec le premier titre de son coach comme entraîneur de l’équipe catalane.