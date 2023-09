Le Barça corrige le Betis Séville avant de recevoir l’Antwerp

Porté notamment par ses recrues de dernière minute João Félix et João Cancelo, le FC Barcelone a étrillé le Betis Séville (5-0) samedi pour s’offrir une quatrième victoire consécutive en Liga et prendre la tête du classement. Tout va bien pour les Blaugrana qui vont recevoir l’Antwerp en Ligue des Champions.

Prêté par l’Atlético Madrid, João Félix a été décisif pour sa première titularisation avec le Barça, "le club de ses rêves", ouvrant d’abord le score en deux temps (25e) puis laissant filer le ballon entre ses jambes pour Lewandowski (32e).

Efficaces, les Catalans ont creusé un peu plus l’écart au retour des vestiaires grâce à Ferran Torres sur coup franc (62e) et Raphinha (66e), qui venait de rentrer en jeu. João Cancelo, arrivé lui aussi dans les dernières minutes du mercato et omniprésent depuis le début de la rencontre, a réalisé un petit numéro sur son côté droit pour marquer le cinquième but (81e).

Avec ce quatrième succès en cinq journées, et la prestation la plus convaincante depuis le début de saison, les hommes de Xavi prennent la tête du championnat devant le Real Madrid, qui accueille la Real Sociedad dimanche (21H).

Ils préparent également de la meilleure des manières leurs débuts en Ligue des champions mardi face à Anvers (21H).