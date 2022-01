Le Barça attend Aubameyang, Trebel quitte Anderlecht, Undav signe à Brighton, Odoi à Bruges : revivez la dernière journée du mercato hivernal

Les clubs de Pro League se sont surtout montrés actifs au niveau des départs lors des dernières heures. Le Sporting d’Anderlecht a notamment laissé partir Adrien Trebel en prêt à Lausanne, en Suisse. Le Standard s’est concentré davantage sur le dégraissage de son noyau avec les départs d’Ameen Al-Dakhil et de Joao Klauss à Saint-Trond. Amza Rafia (Cremonese) et Glody Likonza (TP Mazembe) ont vu leur prêt à Sclessin être interrompu tandis que le jeune sénégalais Pathé Mboup a intégré l’équipe U21 des Rouches.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Deniz Undav a signé avec Brighton & Hove Albion jusqu’en 2026. Bonne nouvelle pour l’Union Saint-Gilloise, l’actuel meilleur buteur du championnat restera à Bruxelles, en prêt, jusqu’à la fin de la saison.

En Belgique, on notera également l’arrivée de Youssouph Badji et Ben Karamoko à Charleroi (qui a laissé filer Benchaib à Courtrai) ainsi que celles de Sargis Adamyan et Denis Odoi à Bruges et d’Emanuel Emegha à l’Antwerp. Les Blauw en Zwart se sont séparés d'Ignace Van der Brempt (Salzbourg) et de Kamal Sowah (prêté à l'AZ Alkmaar).