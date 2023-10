Chef-d’œuvre de l’opéra-bouffe, l’œuvre phare de Gioachino Rossini est à l’affiche de l’Opéra Royal de Wallonie à Liège. La mise en scène de Vincent Dujardin place les personnages du Barbier dans le Séville des années cinquante. Représentations à partir de ce mercredi 18 octobre et jusqu’au 28 octobre à l’Opéra Royal de Wallonie à Liège et le 4 novembre au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Diffusion en direct le 28 octobre sur Musiq3.

Composé en à peine quinze jours par un très jeune compositeur de 24 ans, Le Barbier de Séville a traversé l’histoire de la musique comme l’un des chefs-d’œuvre de l’opéra-bouffe. Et pourtant, le soir de la première, le 21 février 1816, personne n’aurait aimé être dans la peau de Giachino Rossini. Sur la scène du Teatro Argentina de Rome, les chanteurs épuisés par le rythme des répétitions cumulent les catastrophes tandis que dans la salle, les détracteurs de Rossini sifflent la production.

La première est un désastre cuisant pour Rossini qui choisit de ne pas assister à la suite de la série. Pourtant, au deuxième soir, l’œuvre est applaudie et Le Barbier entrera dans l’histoire comme l’opéra le plus connu et le plus joué du compositeur italien.