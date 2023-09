Le Barbie Botox, une intervention esthétique loin d'être anodine.

Le hashtag #BarbieBotox a déjà généré plus de 12 millions de vues sur le réseau social chinois TikTok. Mais s'il on observe les vidéos associées à ces mots-clés, on s'aperçoit que peu d'utilisatrices ont en réalité succombé à cette intervention de médecine esthétique. Il faut également préciser que les utilisatrices en question sont pour la plupart originaires des Etats-Unis, où la technique est particulièrement prisée, comme nous l'explique la Dr Catherine Bergeret-Galley, chirurgienne plasticienne et membre de la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens (SOFCEP).

"Le Barbie Botox ou Trap Tox est une technique qui a le vent en poupe actuellement aux États-Unis. De jeunes femmes se font injecter la partie haute du muscle trapèze, qui est un muscle très large, dorsal et cervical très souvent épaissi chez les bodybuilders."

"Elles se font injecter 100 à 200 unités par côté pour diminuer la force et la saillie de ce muscle de part et d’autre de la colonne cervicale."

Une fois les injections réalisées, comme on peut le voir sur le compte d'une utilisatrice ayant expérimenté la technique, le cou semble s'affiner au fil des jours tandis que le creux entre la nuque et les épaules semble plus prononcé et les os plus saillants. L'objectif étant bel et bien d'amincir cette partie de la silhouette.