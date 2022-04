Le bar à jeux de société, toujours une bonne idée de sortie ! Découvrez La luck à Bruxelles et les bars à jeux près de chez vous

Ce qui fait l’originalité de La Luck et qui nous a vraiment séduits dans le concept de ce bar à jeux, ce sont les sommeliers du jeu. Ils sont plusieurs à travailler dans le bar à jeux et leur fonction est de vous conseiller pour trouver LE jeu qui va vous faire passer un bon moment avec vos amis ou votre famille.

"Les sommeliers viennent à table discuter avec vous pour prendre la température et définir vos envies en termes de jeux. Pour cela, on discute, on vous pose des questions sur ce que vous aimez ou n’aimez pas comme jeux et notre mission est de trouver le jeu de la ludothèque qui vous conviendra" nous explique Zac Aunave, sommelier du jeu. "J’ai des jeux pour tout et pour tout le monde ! Des jeux d’apéro, des jeux pour les jeunes, des gros jeux d’experts ou des jeux d’entrée de gamme experts, des jeux à deux, des jeux pour une personne… On a visé le plus large possible pour avoir toujours quelque chose à se mettre sous la dent."

Le monde du jeu de société est un marché hyper dynamique. Chaque jour en France, 3 nouveaux jeux sortent sur le marché.

On ne va pas se mentir, quand on découvre un nouveau jeu de société, le plus ennuyant c’est de lire les règles en détail et ensuite de les expliquer les règles aux autres joueurs… Car si on ne les lit pas attentivement, on risque de ne pas maîtriser toutes les subtilités du jeu. Pas de panique, à La Luck, les sommeliers du jeu sont là pour faire ce travail à votre place aussi ! "Notre job c’est bien plus que de simplement vous expliquer les règles… Un sommelier du jeu ne partira pas de votre table tant qu’il n’est pas sûr que les joueurs ont bien compris comment ça marche ! Je fais ce qu’on appelle de la "mise en jeu", c’est-à-dire que je vous raconte l’histoire, je vous explique le background et je vous montre comment on joue. Connaître juste les règles, parfois ça ne suffit pas à bien jouer et bien se marrer. Il faut voir ce que le jeu propose et où est-ce qu’il veut t’emmener !" Cela veut dire que les sommeliers de La Luck connaissent ensemble les 600 jeux disponibles dans la ludothèque et ils en reçoivent des nouveaux chaque semaine !

Pour avoir accès à la ludothèque et aux conseils du sommelier du jeu, vous devrez payer un petit forfait : 5€/personne sans limites de temps et de nombre de jeux. Vous pouvez aussi choisir un jeu que vous connaissez déjà rassure Zac le sommelier du jeu : "Si vous savez déjà à quoi vous voulez jouer, il suffit de me le dire et je vous apporte le jeu de votre choix. Par contre, personne ne va se servir dans la ludothèque, de la même manière qu’on ne passe pas derrière le bar pour se servir un verre, la ludothèque est réservée aux sommeliers."

Zak est un vrai passionné de jeux et ça se ressent quand il nous en parle : "Avant d’être sommelier, je jouais au minimum 4 à 5 heures par jour. Un jour je me suis dit que ce serait une bonne idée de bosser dans ce domaine et j’ai découvert les sommeliers du jeu." Par contre c’est un métier qui n’est pas reconnu officiellement regrette Zak Onave : "C’est un très beau métier avec de vraies compétences et un vrai savoir-faire. Plus que des passionnés, nous sommes des professionnels du jeu et ce serait bien que ce soit un jour reconnu."