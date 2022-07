Le banquet du Titje remet le couvert à Enghien ce 20 juillet

Lancé en 2017, le " Banquet du Titje " d’Enghien revient cette année la veille de la Fête Nationale ! Le Titje, surnom original des indigènes de la cité, a même une statue à son effigie. Assis sur un tonneau et chope à la main, il est à apercevoir dans le jardin de l’office de tourisme. La célébration de ce symbole de la ville promet de se faire en musique avec plusieurs concerts gratuits organisés dans les cafés du centre-ville, au programme :

RECALL à L’Antre Temps (Grand Place, 42) qui revisite les années 80. Synthétiseur et sons de guitare retravaillés, plonge le public dans une ambiance nostalgique et funky.

BLINCH 2.0 à La Cloche (Rue Montgomery, 2), le trio de musiciens reprend à sa sauce des morceaux des années 90' à aujourd’hui, au son de la guitare, de la basse et d’une batterie.

RYM à L’Estaminet (Rue de Bruxelles, 57) fait bouger son monde à la façon des rockers des années 70 mais aussi à ceux de nos jours. Cerise sur le gâteau, avec la découverte inédite de leurs propres morceaux.

CA GRATTE MA PUCE au Carillon (Grand Place, 76), un groupe de huit musiciens qui chantent et jouent beaucoup de guitare, un peu de batterie et de percussions à la reprise de variétés.

PEDRO MOURA TRIO à La Case Bois Chéri (rue de Bruxelles, 8), dont le chanteur et compositeur, Pedro, sait créer de savants mélanges musicaux : tantôt latin, funk, soul et inspirée par la samba et le swing chaleureux, pour faire danser les spectateurs.