Le "banni" Miguel Angel Lopez retrouve le sourire à San Juan : "Il avait des comptes à régler avec le monde du vélo"

Le grimpeur colombien Miguel Angel Lopez, mis à pied par l'équipe Astana en décembre dernier en raison "d'éléments montrant ses liens probables avec le médecin Marcos Maynar", au cœur d'une enquête ouverte pour trafic de médicaments et blanchiment de capitaux, a remporté dimanche le Tour de San Juan sous les couleurs de la petite équipe sud-américaine Medellin - EPM.

Superman Lopez, qui dénonçait à l'époque une rupture "abusive et injustifiée" de son contrat en rappelant qu'il "n'a jamais été testé positif à aucune drogue ou produit dopant", a donc damé le pion à tous les leaders des formations les plus huppées pour renouer avec la victoire, dont il était privé depuis la 4e étape du Tour des Alpes en avril dernier.

"Je pense qu'ici, il y avait une vraie volonté de sa part de régler ses comptes avec le monde du vélo en général, souligne notre consultant Gérard Bulens. On l'a vu très bien entouré par sa petite équipe, qu'on connaissait peu. S'il réussit à établir le fait qu'il n'a rien fait de mal, je pense qu'il va retrouver de l'emploi au plus haut niveau dans les années à venir : c'est un coureur qui est fort dans la montagne, et qui peut multiplier, répéter les attaques. Des coureurs capables de faire ça, il n'y en a pas beaucoup !"