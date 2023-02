Le banh mi, un sandwich vietnamien aux influences françaises

Voici un sandwich apparu au XXe siècle au Viet-Nam, le banh-mi. Au premier abord, un sandwich "baguette" aux allures bien françaises, mais dedans, au lieu d’y mettre du jambon-beurre, cornichons en option, on y trouve des viandes diverses, et surtout, des condiments, typiquement vietnamiens.

Souvent un plat, que ce soit de la grande cuisine, du fast-food, du snacking ou une pâtisserie, résulte d’un choc culturel, d’une rencontre de populations. Et si souvent, l’histoire des chocs de civilisations est tristement animée de conflits, au niveau cuisine, on constate que les peuples préfèrent fraterniser que de se battre. Le banh mi est de ceux-là.

Le banh mi, c’est une baguette, de la taille d’une demi-baguette, bien française dans son aspect, mais farcie un peu à la française, un peu à la vietnamienne. "Mi" parce que " mie " comme mie de pain ? Pas vraiment, le pain n’étant pas un aliment de base au Vietnam, ce gâteau (banh) a été désigné comme gâteau de blé, donc banh mi dès le XIX° siècle au Vietnam, alors colonie française. La baguette, souvent enrichie de farine de riz en raison du prix élevé de la farine de blé en Asie du Sud-Est, est devenue un "grand ordinaire" au Vietnam.

En revanche, le sandwich qui en résulte, le banh mi, donc est plus récent, son développement s’est fait surtout après le départ des colons français, en assumant complètement son côté "crossover" entre pain presque français, ingrédients un peu français et condiments viets.

Le banh mi du Vietnam est souvent ainsi composé, viande de porc grillée, pâté de foie, crudités, coriandre et pâte de piment, et on arrose de sauce soja. Il y a bien entendu des versions très différentes, mais ce qu’on retient c’est vraiment ce croisement de ressenti, si je puis dire. On pense mordre dans son " bête sandwich du midi " et… Il se passe un truc qui te fait voyager. Poulet, canard, " mortadelle " vietnamienne, pâte de poisson frit, tofu, ou même œufs brouillés… Le banh mi en Belgique, chez Sothy à Namur, Asian Burger à Liège et chez Liesse, le vendredi à Bruxelles (Saint-Gilles).