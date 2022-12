Le Bangladesh lance sa première ligne de métro, dans sa capitale asphyxiée

Le Bangladesh a inauguré mercredi à Dacca sa première ligne de métro aérienne, dans une ville tentaculaire asphyxiée par le trafic automobile.

"Nous avons promis d'éradiquer les embouteillages de Dacca", "avec six lignes de métro, nous serons en mesure de le faire", a déclaré la Première ministre Sheikh Hasina lors d'une cérémonie de lancement de la première ligne.

"Nous avons promis d'éradiquer les embouteillages de Dacca"

Avec ses 22 millions d'habitants, Dacca est l'une des villes les plus densément peuplées au monde. Selon des chercheurs locaux, le temps de travail perdu dans ces embouteillages, qui tapent sur les nerfs de la population, pèse jusqu'à 3 milliards de dollars par an sur l'économie de la capitale. La congestion est souvent aggravée par des manifestations sociales et les pluies de la mousson.