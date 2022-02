Le bananier d'Abyssinie : l'arbre qui pourrait nourrir la planète demain ?

On l'appelle "l'arbre qui combat la faim". Le bananier d'Abyssinie nourrit aujourd'hui environ 20 millions de personnes en Ethiopie. Sa culture est en effet réservée à cette région correspondant à ce que l'on désigne comme la Corne de l'Afrique. On le surnomme le faux bananier.

On consomme surtout son cœur et ses feuilles, que l'on réduit en bouillie pour obtenir une pulpe. Cette sorte de purée est ensuite fermentée durant six mois pour fabriquer du pain. La recette s'intitule kocho et est une source de calcium, de zinc et de fer.