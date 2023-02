Le BANAD Festival fête les 130 ans de l’Art Nouveau à Bruxelles

Hors visites, l’équipe d’Explore.Brussels (réseau d’associations de visites guidées) organise aussi de multiples activités comme des conférences, soirées jeu de société, parcours pour les familles, découvertes virtuelles... toujours dans des cadres de rêve pour fans d’Art Nouveau ou d’Art Déco.

L’habituelle et très prisée Foire aux Objets Art nouveau et Art Déco (objets, petits meubles, livres, affiches) ainsi que le Salon des Restaurateurs du patrimoine prendront place les 25 et 26 mars dans un décor de circonstance : l’Ecole Communale n°13, superbe complexe scolaire Art nouveau construit par Henri Jacobs.

Dans une maison particulière de Saint-Josse, les notes d’Eric Satie et de Claude Debussy sublimeront la collection de peintures, objets, mobiliers et vitraux Art Déco et Art Nouveau du propriétaire.

Et pour terminer le festival en beauté, l’équipe du BANAD vous invite à l’Hôtel Cohn-Donnay pour une soirée cabaret en compagnie de l’inénarrable Georges Bangable et " The Golden Age Society ". Ambiance Années Folles assurée !