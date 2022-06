Le BAM plonge dans le monde de Joan Miró du 8 octobre au 8 janvier

Pendant trois mois, les Beaux-Arts de Mons (BAM) vivront au rythme du peintre, sculpteur, graveur et céramiste espagnol Joan Miró. Du 8 octobre 2022 au 8 janvier 2023, les amateurs et amatrices d’art pourront admirer plus de 100 œuvres originales du Catalan lors de l’exposition "Joan Miró. L’essence des choses passées et présentes", a annoncé vendredi la Ville de Mons dans un communiqué.