Le BAM (Musée des beaux-arts de Mons) présente l’exposition "Joan Miró. L’essence des choses passées et présentes"

En parallèle à l’exposition consacrée à Joan Miró, l’artiste contemporain et vivant à Bruxelles, Xavier Noiret-Thomé, présente lui aussi une exposition au BAM. "Le Voyageur et son ombre", met en dialogue des œuvres personnelles de l’artiste avec des grands noms issus de la seconde moitié du 20e siècle comme Fontana, Delahaut, Asger Jorn, Peter Saul. Ces œuvres sont issues des prestigieuses collections de Thomas Neirynck et des époux Duvivier, en dépôt au BAM depuis plus de 10 ans.