"Le ballon pleure : Pelé est mort" : la presse mondiale s’incline devant le "Roi"

Aux Etats-Unis, pays bien moins porté sur le sport roi, le New York Times évoque la disparition du "visage mondial du soccer", qui "a aidé à populariser ce sport aux Etats-Unis", lors de son passage au Cosmos New York (1975-1977).

"Le Brésil et le monde en deuil : il n’y avait qu’un Pelé", reconnaît le Washington Post, sur le site duquel la journaliste sportive Liz Clarke écrit : "On l’a surnommé le roi du football, mais c’est l’autre surnom de Pelé – la Pérola Negra, ou Perle noire – qui évoque le mieux l’intelligence rare qu’il renfermait dans son petit gabarit".

C’est aussi ce talent hors du commun que magnifie Vincent Duluc dans L’Equipe (22 pages spéciales Pelé) : "Derrière la tristesse se cache le bonheur de l’avoir vu jouer, de l’avoir vu danser, même sur des images anciennes, et de l’avoir vu donner un autre sens au jeu le plus universel de la planète". L’éditorialiste du quotidien sportif français achève sa colonne dans un soupir de "saudade" en pensant au N.10 brésilien et à la Coupe du monde 1970, "il était le plus grand, et elle était la plus belle".

Le plus grand ? C’est aussi l’avis du journal français Le Monde à propos du "monarque absolu du ballon rond". "O Rei. Le roi, tout simplement. Avec l’ensemble de ses attributs. Sa couronne, jamais contestée, pas même par Cruyff, Platini, Maradona, Zidane, Messi ou Cristiano Ronaldo", avance Bruno Lesprit.

Libération, toujours guetté pour sa Une lors des décès de personnalités, y propose une photo surprenante : on voit Pelé sur un terrain, en short et torse nu, mais un long manteau posé sur les épaules, et regardant en arrière (photo prise à Liverpool en 1966 après un Brésil-Portugal).

Le titre "Seleciao" ménage un jeu de mots ("Seleçao" et tchao) et l’édito de Paul Quinio, titré "A jamais le premier", se plaît à imaginer Pelé parachever une "bande des quatre fantastiques" avec Diego Maradona, Johan Cruyff et George Best : "Ils sont si différents, ne se seraient sans doute pas entendus ici bas, dans un vestiaire, mais l’allégresse, le feu, la tactique, l’alcool, se mélangent là où ils sont désormais dans une harmonie extraterrestre, presque enfantine".