Le ballet composé par l’ex Daft Punk Thomas Bangalter dévoilé ce vendredi à l’Opéra de Bordeaux

Et six mois plus tard, on apprenait que Thomas Bangalter, l’un des membres du groupe, allait revenir sur le devant de la scène en tant que compositeur d’un ballet du chorégraphe français Angelin Preljocaj. Un retour inattendu et un changement de registre radical pour l’artiste de musique électronique, qui avait envie de s’attaquer à l’orchestration symphonique.

Les amoureux du ballet et les fans de Daft Punk pourront très bientôt apprécier le résultat puisque la première du ballet Mythologies sera donnée ce vendredi 1er juillet 2022 à l’Opéra National de Bordeaux. Dans cette nouvelle création "Angelin Preljocaj explore les rituels contemporains et les mythes fondateurs qui façonnent l’imaginaire collectif", peut-on lire dans la présentation du ballet.

Quant à la musique, lors de l’annonce de cette collaboration, en août dernier, l’administrateur général de l’Opéra National de Bordeaux, Olivier Lombardie, déclarait à l’AFP qu’elle rencontrait exactement les attentes de l’opéra et de Preljocaj : "casser les frontières, casser les codes, montrer qu’un orchestre symphonique peut jouer une musique actuelle d’un compositeur d’aujourd’hui."

Pari réussi ? Nous le saurons d’ici quelques jours.