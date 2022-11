Le ballet Casse-Noisette est prêt à illuminer votre fin d’année

Les deux représentations exceptionnelles vont vite être complètes alors, on se permet de déjà vous en parler : le féerique Casse-Noisette est de retour. Cette ode à l’imagination et à la fantaisie fut le dernier ballet composé par Tchaïkovski. On y reconnaît quelques-unes des mélodies les plus populaires du répertoire classique.

Cette histoire de jouets qui prennent vie la nuit de noël séduit toutes les générations ! Pour les plus jeunes, c’est une magnifique porte d’entrée dans l’univers de la musique classique. Pour les plus grands, c’est un voyage magique au cœur de leurs émotions d’enfant. La mise en scène respecte la chorégraphie originale du ballet créé au 19e siècle et elle est interprétée par le ballet international de Bruxelles !