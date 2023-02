"Le balayage et des pièces perdues" : Thierry Neuville explique pourquoi il est hors du top 5

Thierry Neuville (Hyundai) pointe, vendredi soir, à la 6e place du Rallye de Suède, deuxième épreuve du championnat du monde WRC.

"La journée a été plus difficile que ce qu'on avait imaginé. Il y a plusieurs raisons. D'abord, le balayage. Notre position sur la route, ça a été handicapant par rapport à ceux qui partaient de plus loin. On a aussi perdu toutes les pièces de pare-choc, à l'avant et à l'arrière. On avait donc un gros manque aérodynamique. On a lâché pas mal de secondes à cause de cela. Evans et Rovanpera sont proches de nous, ça prouve que le balayage a été compliqué. On prenait par moments deux secondes au kilomètre. On a fait tout ce qu'on pouvait. On est parti avec 5 secondes de retard sur Rovanpera ce matin... on finit avec 5.7 secondes de retard sur lui ce soir", a indiqué le Belge à notre micro.

Et d'ajouter : "Aller chercher Evans et Rovanpera, ce sera compliqué, d'autant qu'on aura la moins bonne des positions sur la route samedi. Je vais tout faire pour attaquer au maximum. On sera 4e sur la route et je sais que notre voiture fonctionne un peu mieux quand la route est un peu balayée, quand le grip est un peu plus élevé. J'espère que je me sentirais plus à l'aise et que je serais capable d'attaquer plus fort."

"Breen est 1er, Lappi 3e : c'est bien pour l'équipe, pour le constructeur. En l'état, ça serait une bonne opération. Mais samedi, ce sera une longue journée... et dimanche aussi. J'espère pouvoir remonter au classement, j'avoue ne pas savoir si ce sera possible.

Je n'ai rien changé sur la voiture cet après-midi. J'ai compensé un peu la hauteur de caisse pour contrer le manque d'aérodynamique sur l'avant. La voiture n'allait pas trop mal après le changement de ce midi", a conclu le pilote Hyundai.