Le Bal National et le Resto National sont de retour à Bruxelles

Deux ans qu’on attendait ça ! Deux ans que les Marolles avaient les flonflons en berne, privés de leur Bal et de leur Resto National. Alors ça ne pouvait pas "continuer, durer". Trop is te veel ! 2022, c’est la bonne. Le Bal National et le Resto National reprennent du service sans restriction !

Au programme de cette édition, un triple hommage. Nous saluerons chaleureusement notre Grand Jojo, artiste incontournable du Bal National, Freddy Thielemans, bourgmestre de la Ville de Bruxelles pendant 13 ans, qui a offert à notre événement un soutien indéfectible et Toots Thielemans, dont c’est le centenaire cette année.