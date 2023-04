"Le bal des folles" : quand le professeur Charcot faisait danser des aliénées avec la bourgeoisie parisienne

Le 17 mars 1887, le peintre André Brouillet est invité au bal costumé de la mi-Carême. Ce bal n’est pas n’importe lequel et n’a pas lieu n’importe où !

L’endroit dans lequel il est donné est d’ailleurs ce qui fait toute son originalité, c’est ce qui le différencie de tous les autres bals donnés à Paris. Ce bal, c’est 'le bal des folles'. Il a lieu au sein de l’emblématique Hôpital Pitié de la Salpêtrière, en plein cœur de la capitale ! Un bal dans un hôpital... on a connu plus réjouissant. Pourtant, le Tout-Paris désire y assister, et dans les médias, on ne parle que de cet événement.

Le peintre a d'ailleurs finalisé en cette année 1887 son plus célèbre tableau : Une leçon clinique à la Salpêtrière. Au centre de cette œuvre : Blanche Wittman... une patiente diagnostiquée hystérique, aux côtés du professeur Jean-Martin Charcot. Le célèbre médecin a initié des 'leçons' lors desquelles il recourt à l'hypnose pour comprendre les causes neurologiques qui amènent au développement de cette crise. Un rendez-vous que ne manquent pas la communauté scientifique et la haute société parisienne, dans une théâtralisation de la médecine qui pose question.

L'Heure H pousse les portes de la Salpêtrière pour savoir si un bal permettait aux aliénées d'oublier leur malheur, le temps d'un instant. Car jeunes filles de bonne famille, prostituées, mères, sans-abri aux idées exubérantes ou vie trop débridée y étaient amenées de forces par leur famille. Elles ont parfois fait l'objet de traitement médicaux douteux... au point de s'interroger : de quel sexe se manifestait la folie ?