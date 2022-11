Le Bal de l’enfer de Jessica M. Thompson : le film à voir pour Halloween

Le Bal de l’enfer est un film qui connaît ses classiques et s’en inspire. Il y a du Get Out pour l’aspect lutte contre le mâle blanc dominant ; un air de Twilight pour son ancrage dans une réalité contemporaine et pour l’attention portée à la psychologie de son héroïne; quelque chose de 50 nuances de Grey côté romance, et une trame dramatique à la Wedding nightmare, l’ironie en moins.

Fort de ces références hommages, revisitées à la sauce " girl power ", et de son ambiance gothique parfaitement maîtrisée, ce thriller horrifique, sait comme il se doit nous ménager quelques bonnes frayeurs et bénéficie d’un excellent casting emmenée par la séduisante Nathalie Emmanuel (Missandei dans la saison 3 de Game of Thrones et Fast & Furious 7).

Pour Halloween, Le Bal de l’enfer est le film à voir absolument !