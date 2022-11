Le Baixu à Tour & Taxis : les petites salles de concert font la part belle à l'échange

L’ouverture de petites salles de concert jouant la carte de la proximité et de l’authenticité en Belgique est un phénomène qui prend de l’ampleur, laissant place à de nouvelles formules de concerts. Dans son Echappée musicale, Xavier Flament nous en parle plus en détail.

Bruxelles a son Jardin Musical sous les commandes du pianiste Julien Brocal, sa Tricoterie à Saint-Gilles, ou son Seventy-Eight au 78 Rue de la Loi, dans une ancienne banque art déco. Tour & Taxis a maintenant sa petite salle, dans sa cave : Le Baixu. Le quartier est depuis quelques années en pleine mutation avec l’inauguration récente de la Gare maritime, de nouveaux immeubles résidentiels ainsi que d’une passerelle au-dessus du Canal de Bruxelles reliant directement le site au quartier européen.

Le Baixu, situé juste sous l’entrée de l’Ecole du cirque de Bruxelles est une salle aux intentions généreuses et altruistes que Martine Renwart et Emmanuel De Ryckel ont inauguré. Le terme "baixu", en langue des Indiens Paxos du Brésil veut dire "beau", mot hérité de la vie de Martine Renwart au Brésil, qui y a vécu et travaillé après douze années au planning artistique de La Monnaie.