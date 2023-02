Le baiser spontané de Jamie Lee Curtis à Michelle Yeoh aux SAG Awards

Ce baiser de cinéma qui n’avait rien d’une mise en scène n’est qu’une étape supplémentaire dans le parcours sans faute et l’ascension irrésistible du film atypique Everything Everywhere All at Once qui traite des metaverses et du multiverse avec une mise en scène aussi spectaculaire qu’originale. Le film a dominé la cérémonie en remportant quatre prix : meilleur second rôle féminin pour Jamie Lee Curtis donc, mais aussi meilleur second rôle masculin pour Ke Huy Quan, meilleure actrice pour Michelle Yeoh, et meilleure distribution pour l’ensemble du casting. Il a déjà remporté 2 Golden Globes, 5 trophées au Critics' Choice Awards, et se retrouve dans la course aux Oscars avec 11 nominations.

Ce n’est pas la première fois que le même duo d’actrices fait parler d’elles à une cérémonie. Aux Golden Globes en janvier dernier, la réaction de Jamie Lee Curtis suite à la victoire de Michelle Yeoh pour le prix de la meilleure actrice était déjà devenue virale au point que l’actrice en avait fait un t-shirt, indiquant en légende de sa photo "Les amis soutiennent leurs amis".

Dans son discours de remerciements aux SAG Awards dimanche, Jamie Lee Curtis a exprimé sa gratitude de pouvoir faire ce métier depuis tant d’années, et a même blagué sur le fait d’être une "nepo baby", ou une "fille de" puisqu’elle est la fille du célèbre couple de stars Tony Curtis et Janet Leigh :

"Je sais qu’il y a énormément d’acteurs dans notre industrie qui n’ont pas l’opportunité de faire ce travail. Et je sais que vous me regardez et vous pensez : ’C’est une fille de, c’est pour ça qu’elle est là", a dit l’actrice. "Et je comprends tout à fait. Mais la vérité, c’est que j’ai 64 ans et que c’est tout simplement incroyable."