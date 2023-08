Le baiser de Rubiales sur Hermoso n'est "pas digne d'un président de fédération" selon Ancelotti

Interrogé sur une possible démission du président de la fédération espagnole, Carlo Ancelotti n'a pas souhaité se prononcer. "Moi je ne rentre pas ce débat. Je crois qu'il y a des instances qui vont décider de cela", a répondu le technicien italien. "Je ne sais pas s'il va démissionner ou non, mais je crois que les instances prendront la décision la plus adéquate."

La fédération royale espagnole de football (RFEF) a convoqué une réunion d'urgence vendredi et a ouvert une enquête sur l'incident. La milieu de terrain Jenni Hermoso a elle publié mercredi une déclaration commune avec son syndicat de joueuses, Futpro, qui a demandé que des mesures soient prises contre le président.

Luis Rubiales avait d'abord attaqué ses détracteurs lorsque la polémique a éclaté dimanche sur les réseaux sociaux, avant de finalement s'excuser dans une vidéo.

Des excuses "pas suffisantes" selon le premier ministre espagnol Pedro Sanchez, ni pour la Liga F, la ligue espagnole de football féminin, qui a exigé le licenciement de Rubiales.

L'entraîneur du Celta Vigo, prochain adversaire du Real Madrid vendredi, Rafael Benitez, s'est également exprimé dans le même sens sur l'affaire. "Nous sommes tous d'accord pour dire que nous avons vu un comportement qui n'était pas correct", a assuré l'ancien coach de Liverpool.