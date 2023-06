Le bain de soleil : est-ce recommandé pour les chiens et les chats ?

C’est étrange de voir comment nos chiens ou nos chats peuvent rester des heures à se prélasser au soleil. Est-ce recommandé pour eux ? Bénédicte Flament, vétérinaire, vous dit tout !

Quelques rayons de soleil et nos chiens et chats trouvent toujours la zone ensoleillée sur la terrasse ou au jardin pour s’y prélasser, parfois pendant de longues heures.

On se demande pourquoi ils font cela car a priori, avec leur pelage, on aurait tendance à penser qu’ils ont chaud et cherchent instinctivement l’ombre pour éviter la chaleur.

Il existe plusieurs raisons à ce comportement explique Bénédicte :