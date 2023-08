Le bagel et New York, une longue histoire sociétale.

En 1900, New York comptait soixante-dix boutiques. Mais les conditions de travail étaient "terribles", raconte Maria Balinska dans son livre "Le bagel : histoire surprenante d'un modeste pain" consacré à une grève des boulangers en 1909 qui a permis d'améliorer salaires et conditions de travail, initiant un mouvement social plus vaste.

L'engouement pour la version emblématique, le bagel "lox" (saumon fumé et fromage à tartiner) a commencé dans l'entre-deux-guerres et ne s'est jamais tari.

C'était un best seller dans les épiceries fines juives.

L'écrivain Jeffrey A. Marx en date l'origine à la fin des années 1920, quelque 50 ans après l'invention du fromage à tartiner par le producteur laitier William Lawrence. Des produits comme le saumon fumé "symbolisaient le luxe, un rappel que la deuxième génération avait franchi les barrières socio-économiques séparant les immigrés pauvres du Lower East Side de ceux nés Américains", a écrit Jeffrey A. Marx.

Pour Maria Balinska, le bagel s'est diffusé au-delà de la communauté juive dans les années 1960. Il a bénéficié de progrès technologiques comme le four rotatif, qui a permis d'augmenter les cadences et de vendre des bagels chauds directement au consommateur alors qu'auparavant, ils n'étaient disponibles que chez des grossistes.