Le Baby Botox, le traitement "light" qui séduit les jeunes générations.

Critiques et polémiques n'y font rien, le Botox gagne du terrain chaque année, et parvient même à séduire les générations les plus jeunes. Les injections de toxine botulique s'apparentent même aujourd'hui à la procédure esthétique la plus populaire au monde, représentant pas moins de 43% de l'ensemble des actes, loin devant les injections d'acide hyaluronique (28%), d'après des chiffres présentés par l'IMCAS lors de son dernier congrès annuel.

Les injections (toutes confondues) sont tellement prisées que leur taux de croissance annuel est désormais estimé à 8,9% sur la période 2019-2025. Au regard de l'engouement des jeunes générations pour ces procédures esthétiques, le phénomène n'est pas près de plier.

Les jeunes (les générations Y et Z) se laissent de plus en plus séduire par cet acte de médecine esthétique, également très prisé par leurs influenceurs préférés. Résultat, le hashtag #botox est aujourd'hui à l'origine de pas moins de 5 milliards de vues sur TikTok. Le phénomène est tel que certains pays, à l'image du Royaume-Uni, ont interdit l'administration de botox et d'autres produits de comblement à des fins cosmétiques aux mineurs. Un moyen de ne pas exposer les plus jeunes aux "fake injectors", ces personnes non habilitées à pratiquer ces injections qui sévissent justement essentiellement sur les réseaux sociaux.