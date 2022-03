Le Babibar : un espace de rencontre enfant-parent, convivial, gratuit et accessible à tous à Liège

Cette année, 166 projets sont financés grâce à Viva for Life. C’est le cas du Babibar au centre de Liège. Un endroit de rencontre accueillant où tout est mis en place pour le bien-être des enfants et de leurs parents.

"C’est un endroit extraordinaire !", explique Laure, maman célibataire. Elle se rend depuis plusieurs semaines au Babibar au centre de Liège avec sa fille de 10 mois, Léonie. L’endroit est très coloré et chaleureux. Il y a un espace où sont assises plusieurs mamans autour d’une table et un autre lieu dédié aux enfants, la babisphère. Une cabane, des coussins sur le sol, des jeux en tout genre, un vrai paradis pour les bambins. "J’ai connu le Babibar grâce à ma psychologue parce que j’ai fait une grosse dépression post portum", explique-t-elle.

Crée en 2013 par l’asbl Les Parents Jardiniers, le Babibar est un espace de rencontre enfant-parent, convivial, gratuit et accessible à tous. L’association a pour mission la lutte contre l’isolement et la précarisation des jeunes parents. "L’idée est qu’on puisse offrir une porte à pousser quasi tous les jours de la semaine, le matin, le midi, l’après-midi ou on puisse jouer, se rencontrer, se parler. C’est un projet de lutte contre l’isolement", indique Valérie Beghain, coordinatrice. Laure ajoute : "De trouver un endroit où on te dit ce n’est pas grave assied toi, on t’écoute, on va trouver une solution ou on va trouver un réseau de mamans avec qui tu pourras parler, ça, c’est super important car on est dans une société où on est fort seule."