Le B3 remplace la bibliothèque des Chiroux dans le quartier de Bavière à Liège

Le nouveau centre de ressources et de créativité de la province de Liège, dénommé B3, ouvrira ses portes au public ce samedi 24 juin sur le site de l’ancien hôpital de Bavière. Pas moins de 600.000 documents, issus de l’ancienne bibliothèque des Chiroux, y sont rassemblés, a indiqué mercredi Bénédicte Dochain, directrice du centre de ressources (ex-bibliothèque des Chiroux), lors de la présentation des lieux.

Ce nouveau bâtiment de 15.000 m2 dédié à la lecture, à la créativité et au numérique est implanté dans le quartier de l’ancien hôpital de Bavière, sur un espace réaménagé en zone publique et dénommé place des Arts. Son nom, B3, fait non seulement référence au site de Bavière qui l’accueille mais aussi au 3e lieu qu’il ambitionne de devenir auprès du public entre la maison et le lieu de travail ainsi qu’aux trois piliers sur lesquels il repose.

Ces trois piliers sont un centre de ressources, un exploratoire des possibles dédié à la créativité au moyen d’outils numériques et une pépinière d’entreprises qui s’adresse aux petites entreprises culturelles et créatives ayant besoin de soutien pour lancer ou développer une activité. Le centre de ressources vient remplacer la bibliothèque des Chiroux, dont les locaux au centre-ville n’étaient plus adaptés.

Sur 8000 m2, on y retrouve l’ensemble des collections, soit 600.000 documents, dont 200.000 en libre accès. Le reste étant stocké dans les réserves. Il s’agit de livres, CD, DVD, vinyles, bandes dessinées ou encore mangas. Répartis sur trois niveaux, ces documents sont agencés par thématiques et selon les publics (enfants, ados et adultes) et peuvent être consultés sur place ou emportés (location). Divers espaces y sont, en outre, dédiés au jeu vidéo, à des animations autour de jeux de société et à l’étude. "La bibliothèque des Chiroux comptait 20.000 abonnés par an et la fréquentation, avant Covid, était de 1000 personnes par jour. Ici, on table sur 1300 à 1500 personnes par jour sachant que les étudiants cherchent de plus en plus des endroits où se poser au calme pour travailler. Des espaces leur permettent de brancher leur ordinateur et d’avoir accès gratuitement au Wi-Fi", précise Bénédicte Dochain. Le B3 ouvrira ses portes au public ce samedi 24 juin. De 10 heures à 18 heures, diverses animations permettront de découvrir les lieux.