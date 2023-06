Le B3, nouveau centre de ressources et de créativité de la Province de Liège, ouvre ses portes au public.

Ce samedi 24 juin, les Liégeois peuvent enfin découvrir le B3 ! Construit sur le site de l’ancien hôpital de Bavière, le B3 est un centre de ressources et de créativité moderne, offrant un vaste catalogue dédié au numérique. Le B3 abrite une paussi désormais la bibliothèque Les Chiroux, dans une version moderne elle aussi.

Magnifique, très clair, lumineux, spacieux… Les premières impressions des visiteurs qui découvrent le lieu sont pour le moins élogieuses. " Quand on sait à quoi ressemblait cet endroit et que l’on voit maintenant le petit joyau qu’on en a fait, franchement, c’est superbe ! s'exclame une dame. Et d'ajouter "Je suis vraiment fière d’être liégeoise !"