Le B&B Island in Island - découverte d'un petit paradis coloré dans notre belle capitale wallonne

C’est dans notre belle capitale Wallonne que Cédric et Virginie vous donnent rendez-vous ce samedi pour partir à la découverte d’un petit paradis coloré : Le B&B Island in Island. Teinté de bleu Klein, de pièces vintage et d’œuvres d’art, Emilie Awoust et Nicolas Bourguignon ont décidé de faire de cet appartement un joli duplex, qui sert de showroom mais aussi de B&B où vous serez les bienvenus ! Découverte ce samedi 20h20 sur La Une.