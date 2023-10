Le Arte Book Club : une plongée au cœur de la littérature

Avec le confinement, Redek et Pierrot en profitent pour lire davantage et relire des œuvres emblématiques. Et pour se motiver et motiver leurs auditeurs, ils décident de lancer un club de lecture. Un rendez-vous hebdomadaire qui se déroule en ligne. Arte France et Urbania production s’associent avec "Le Mock" pour lancer "Arte book club", un club de lecture en direct, sur la chaîne d’Arte. L’objectif est de présenter des œuvres clés, courtes et accessibles afin de partager ensuite leurs réflexions avec des invités.

Après trois saisons remplies de succès et comptabilisant plusieurs milliers de vues, le Arte Book Club est de retour pour six épisodes plus immersifs que jamais. Avec une production impressionnante, des images splendides et une écriture léchée, le Arte Book Club signe un retour plus qu’intéressant et propose des analyses profondes et passionnantes d’œuvres tout aussi imposantes. Vous pourrez découvrir les secrets de création de "Maus" de Spiegelman, en apprendre davantage sur "Death Note" le manga imprégné par la crise intense qui traversa le Japon dans les années 2000 ou encore plonger dans la "chambre à soi" de Virginia Woolf.

Laissez-vous absorber par les histoires passionnantes de ces chefs-d’œuvre au travers de ces six nouveaux épisodes disponibles sur Arte.