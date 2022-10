Le "Airbnb" des routiers pour lutter contre le stationnement sauvage des poids lourds à Tournai

Un tout nouveau parking sécurisé pour les poids lourds est en cours de construction dans le zoning de Tournai-Ouest. Il devrait être opérationnel au printemps prochain et pourra accueillir 35 camions simultanément. Entièrement clôturée et équipée de douches et de toilettes, la nouvelle infrastructure de l’intercommunale IDETA doit permettre à la ville de Tournai de lutter contre le stationnement sauvage des poids lourds en agglomération. Les réservations seront gérées à partir de l’application française "Trucks’nb", sorte de "aibnb" des routiers.

Pour la Ville de Tournai, il devenait nécessaire de trouver une solution. Chaque week-end, de nombreux camions quittent en effet l’autoroute et stationnent notamment le long des quais. Une situation qui comporte des risques pour les camionneurs, à la merci de vols de marchandises et de carburant, mais qui génère également des incivilités, notamment des dépôts sauvages de déchets.

En principe, le stationnement des poids lourds est limité à 8 heures en agglomération. Dans les faits, la police verbalise très peu, faute d’alternative à proposer aux routiers. "Avec ce nouveau parking sécurisé, ça ne sera bientôt plus le cas, explique le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. Nous allons pouvoir renvoyer les chauffeurs poids lourds vers cette solution. Et aller plus loin si cela est nécessaire."