Le 8 mars et la Journée Internationale du Droit des Femmes sur Musiq3

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes ce 8 mars, Musiq3 met en avant ses initiatives qui, tout au long de l’année, s’intéressent aux droits durement acquis et restant à acquérir dans le domaine historiquement très masculin de la musique classique.

L’Atelier des Muses est la séquence proposée depuis septembre 2021 par Hélène Michel dans son émission Le Temps Suspendu, du lundi au vendredi à 16h. Chaque jour, elle y part à la découverte des compositrices du passé et d’aujourd’hui. Le mardi 8 mars, de 15h à 17h, Hélène proposera une version longue de cette séquence, compilant les plus belles pages exhumées par son minutieux travail de recherche.

Hélène Michel sera également l’invitée d’Adèle Molle à 8h30 dans La Matinale, pour y exposer les points communs des trajectoires de ces compositrices, et les difficultés de leur parcours. Adèle Molle dédiera sa séquence poésie à la poétesse américaine Anne Sexton, détentrice du prix Pulitzer et dont le recueil "Tu vis ou tu meurs" vient d’être traduit en français (Editions Les femme).

Dans l’Odyssée, Chantal Zuinen proposera une Thématique consacrée aux femmes d'exception.

A 18h, dans Chambre avec vue, Camille De Rijck recevra la compositrice finlandaise Kaija Saariaho, l’une des compositrices les plus demandées et singulières de notre époque.

Enfin, les Concerts du 8 mars donneront à entendre deux interprètes féminines de premier plan : la cheffe d’orchestre Karina Canellakis à 13h, à la tête de deux grands orchestres européens, le London Philharmonic Orchestre et l’Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin, dans des pages symphoniques de Mahler, Wagner, Scriabine, et Lili Boulanger ; et la violoniste Amandine Beyer à 20h, avec le Freiburger Barokorchester, dans Lully et Charpentier.

Le samedi 12 mars, Hélène Van Loo proposera de redécouvrir l’émission Musiques du monde "Voix des femmes" (première diffusion en mars 2021), et l’émission Voyages d’Axelle Thiry du dimanche 13 mars sera dédiée aux femmes compositrices : Barbara Strozzi, Saariaho, Clara Schumann…

A ne pas manquer sur le web : "Ladies only", la Playlist de la Dolce Vita, réalisée chaque mois par Sylviane Hazard en écho à son émission quotidienne, sera en mars consacrée aux figures féminines incontournables en jazz, world music et folk. A découvrir dès à présent sur musiq3.be.