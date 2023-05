Le 8 mai doit-il redevenir un jour férié ? Pas d’unanimité parmi les partis politiques

À mi-chemin entre le jour férié supplémentaire et le remplacement d’un autre jour de congé, les socialistes flamands et francophones ont formulé une proposition originale à la Chambre. PS et Vooruit signent une proposition de loi commune pour célébrer le 8 mai tous les 5 ans, à partir de 2025.

"En 2025, il y aura 80 ans, en 2030, 85 ans, en 2035, 90 ans, en 2040, 95 ans et en 2045, 100 ans que l’humanité dont nous faisons partie aura montré son pire côté", écrivent les auteurs de la proposition de loi. "C’est pourquoi nous proposons d’accorder, tous les cinq ans, un jour férié pour célébrer le 8 mai. Célébrer, une fois tous les cinq ans, que nous avons vaincu ce mal serait la moindre des choses. Cela nous semble nécessaire pour entretenir le souvenir des victimes et pour redire 'plus jamais ça'."