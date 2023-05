Le 8 mai à nouveau férié ? Le monde culturel flamand réclame une "journée du souvenir" en Belgique

Pour le néerlandophone, c’est néanmoins plus la dimension symbolique que la date en elle-même qui lui paraît importante. " On doit avoir une journée où on peut commémorer la défaite du nazisme et la victoire de la démocratie ". Des manifestations (discussions, lectures, témoignages…) seront organisées le 8 mai dans des maisons de culture, des théâtres. Dans onze villes en Flandre et le KVS à Bruxelles. Une " fête à la démocratie " importante aux yeux de Tom Lanoye. Pour le nord du pays, mais aussi la Belgique dans son ensemble, et même ailleurs : " ce n’est pas seulement la Flandre, c’est l’Europe. Quand on regarde l’Italie, la Pologne, l’extrême droite est en train de s’organiser. Quand on regarde ce que fait Orban (en Hongrie, ndlr)… Pour ma part, en tant qu’homosexuel, aussi… Ce n’est pas normal de penser que les libertés qu’on a, on les a pour toujours. Nous devons faire la fête de la démocratie et dire aux jeunes pourquoi c’est si important ".