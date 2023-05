Le 8 mai à nouveau férié, c’est ce que réclame la "Coalition du 8 mai"

C’est au fort de Breendonk que nous rencontrons Ellen De Soete. Elle préside la "coalition 8 mai" qui milite pour que ce jour redevienne un jour férié.

Le lieu, tristement célèbre, n’est pas choisi par hasard. C’est là, lors de la seconde guerre mondiale, que des résistants ont été interrogés et torturés. "Seule la moitié des prisonniers survivra à la guerre. À Breendonk, 101 mourront de malnutrition, de sévices et d’épuisement. Quelques centaines seront pendus ou fusillés, la plupart comme otages", peut-on lire sur le site du fort.

C’est nécessaire qu’on en parle de nouveau. C’est dire non contre l’extrême droite.

Pour Ellen de Soete, il faut que cette date qui marque la fin de la guerre ne tombe pas dans l’oubli. Et pour cela, rien de tel qu’un jour férié. "Si on demande aux jeunes ce qu’il s’est passé le 8 mai, la plupart ne connaissent pas. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette histoire. A l’école, on en parle très peu. C’est nécessaire qu’on en parle de nouveau. C’est dire non contre l’extrême droite."

Si Ellen de Soete tient autant à ce combat, c’est parce que sa mère a été résistante. Elle avait alors 18 ans. Mais ce n’est qu’à la fin de sa vie, à 88 ans, qu’elle parlera à sa fille des tortures qu’elle a subies lorsqu’elle a été capturée par la Gestapo. "C’est à ce moment-là qu’elle a commencé à parler des moments de sa capture, de l’emprisonnement, et de tout ce qui s’est passé dans la prison, avec la Gestapo. C’était très dur, ce sont des histoires qu’on ne peut jamais oublier", raconte-t-elle.