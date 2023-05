Le 8 mai 1945 en Brabant wallon : une capitulation accueillie dans la discrétion

Ce 8 mai est un jour du souvenir. Un peu partout dans les communes, on commémore la capitulation allemande et la libération des camps. En 1945, ces nouvelles ont été accueillies avec soulagement bien sûr, elles ont donné lieu à des réjouissances un peu partout dans le pays mais dans le Brabant wallon, cela n'a pas forcément donné lieu à de grandes réjouissances.

Benjamin Heylen est un passionné d'histoire et il a d'ailleurs créé un musée du souvenir à Perwez. Des milliers de documents et d'objets y sont rassemblés mais ce sont surtout les 80 mannequins disséminés à travers des saynètes qui replongent le visiteur dans le climat de l'époque . Il nous explique les raisons pour lesquelles le 8 mai a été accueilli avec discrétion.