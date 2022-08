Le 8/9 sur VivaCité : découvrez les invités de la semaine

Lundi 22 août : Alex Germys

Alex Germys pour sa collaboration avec Kid Noize sur le titre Hallelujah.

Dans le cadre de son EP de collaborations en préparation, le DJ et producteur belge Alex Germys (All Along, Light Up, Never Gonna Be The Same) a décidé de collaborer avec un autre DJ, Kid Noize (Wawa, Do You Know, Ocean).

Ensemble, ils créent Hallelujah, un single positif et ensoleillé que vous avez pu entendre tout au long de l’été sur VivaCité.

En concert le 26 août à Thuin au festival Scène sur Sambre.