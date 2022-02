Le 8/9 sur VivaCité : découvrez les invités de la semaine

Lundi 7 février : Sum

L’humoriste Sum pour son nouveau spectacle Il était temps.

Dans ce nouveau one-man-show, Sum raconte des moments de sa vie : une séparation, la garde alternée et une arrivée en télévision. Deux de ces trois événements lui ont coûté beaucoup d’argent mais… Sum cherchera toujours à vous faire rire !

Sans oublier les messages qu’il veut faire passer dont le plus important : venir le voir afin qu’il récolte un maximum d’argent pour son association à but lucratif : lui-même.

Stand-up, jeu d’acteur, pirouettes, cascades, Sum tentera le tout pour le tout et dans un seul et unique but : vous faire rire !

En spectacle :

Chaque dernier dimanche du mois de février à juin à IXELLES – Kings of Comedy Club.

Le 28 avril à LIÈGE – Trocadéro.

Le 30 avril à CHARLEROI – La Ruche.

Le 7 mai à GEMBLOUX – Festival Poilant.

Mardi 8 février : Fanny Jardain

Fanny Jandrain pour le 7ème et dernier blind de The Voice Belgique.

Ce nouvel épisode de The Voice Belgique marque la fin des Blind de cette 10ème saison. Ce soir, les équipes de Typh, BJ, Black M et Christophe Willem seront définitivement complètes !

Quels talents décrocheront les derniers tickets pour les K.O ? Réponses ce soir dès 20h30 sur la Une.

Mercredi 9 février : Yoann Blanc

Yoann Blanc pour son rôle dans Pandore, la nouvelle série de la RTBF.

Ce thriller de 10 épisodes de 52 minutes est porté par le duo à succès de La Trêve : Anne Coesens et Yoann Blanc.

Bruxelles, à deux mois des élections. La campagne qui bat son plein est perturbée par une enquête de corruption. Survient alors une agression tragique qui va provoquer la collision de quatre personnages : une juge d’instruction (Anne Coesens), un politicien (Yoann Blanc), une activiste et une journaliste. Dans cette affaire, chacun défendra sa propre vérité…

Ne manquez pas les deux premiers épisodes ce dimanche soir dès 20h50 sur La Une et Auvio.

Jeudi 10 février : Pierre Lemaître

Pierre Lemaître pour son nouveau roman Le Grand monde.

Dans ce nouveau roman, Pierre Lemaître nous plonge au cœur des Trente Glorieuses (1945-1975), à la rencontre de la famille Pelletier.

Une famille éclatée entre le Liban, Paris et l’Indochine. Louis et Angèle sont les propriétaires d’une fabrique de savon. François rêve de devenir journaliste. Jean est un petit commerçant. Étienne découvre un pays où les fonctionnaires français jouent avec la monnaie locale. Quant à Hélène, il s’agit de la plus mystérieuse de la famille et finira par surprendre tout le monde…

Lemaître nous entraîne à la découverte de ses différents parcours qui constituent la trame de ce nouveau roman.

Pierre Lemaître est aussi l’auteur du célèbre roman à succès Au-revoir là-haut, adapté également au cinéma et récompensé d’un César.

Vendredi 11 février : Angelina

Angelina pour son nouvel album Apparences.

Angelina a gagné la 4ème saison de The Voice Kids en France et a obtenu la 2ème place à l’Eurovision Junior.

Après ces deux performances, Angelina sort un premier album en 2019 : Ma voie avec la collaboration de son coach Patrick Fiori sur le titre Sur les épaules de mon père.

Aujourd’hui, la jeune chanteuse vous présente son 2ème opus : Apparences dont elle vous dévoilait il y a quelques semaines les deux premiers extraits : Héros et First Amour.

Dans cet album, Angelina affirme son évolution et sa maturité artistique.

En concert le 17 avril à Bruxelles au Cirque Royal.