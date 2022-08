Le 8/9 a fait sa rentrée avec vous : "C’est un bonheur de faire cette émission en public"

On retiendra aussi le fou rire de Sara qui a laissé perplexe ses camarades mais qui vous a beaucoup amusé, tant en plateau que sur les réseaux sociaux. Pas de doute, le naturel et le sourire de Sara sont bien de retour et elle a pris beaucoup de plaisir à retrouver ses collegues :

"On sent bien que ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, c'est une récréation, c'est pas vraiment un boulot ! C'est très agréable et puis de reprendre en public comme ça, il y avait une petite touche en plus qui fait qu'on est vraiment dans le partage et c'est ça qui fait la radio."