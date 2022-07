Le 76e festival de théâtre d’Avignon a commencé

Ce jeudi 7 juillet débute la 76e édition du Festival d’Avignon avec une programmation plus riche que jamais : 1540 spectacles sont proposés cette année aux festivaliers. Un succès qui contraste avec la fréquentation des salles pendant l’année, en baisse d’environ 30%.

Dans ce grand rendez-vous de théâtre, on pense, on respire et on mange théâtre jusqu’au 30 juillet. Une chose unique au monde, selon Olivier Py, le directeur du festival :

La vie d’Avignon, la nuit d’Avignon, les rencontres, les discussions, l’enfièvrement, les polémiques, tout ce qui fait l’électricité d’Avignon […], pour moi il n’y a rien de plus beau au monde.

Le festival, c’est aussi le Théâtre des Doms : le théâtre de la Fédération Wallonie-Bruxelles célèbre cette année ses 20 ans de programmation dans un des plus beaux lieux d’Avignon, tout de verdure, de calme et de création, une vitrine du savoir créer en terre francophone belge