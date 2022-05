Le 75e Festival de Cannes ouvre mardi

Plusieurs réalisateurs déjà couronnés sont en lice : les Belges Jean-Pierre et Luc Dardenne ("Rosetta") avec "Tori et Lokita", le plus grinçant des cinéastes suédois, Ruben Östlund ("The Square"), avec "Triangle of Sadness", le Japonais Hirokazu Kore-eda ("Une Affaire de famille"), qui a cette fois tourné "Broker" avec la star sud-coréenne de "Parasite", Song Kang-ho, et le Roumain Cristian Mungiu ("4 mois, 3 semaines, 2 jours"), avec son dernier film, "RMN".

Au-delà de la compétition, toujours pas ouverte aux plateformes, fans comme cinéphiles devraient se régaler avec des dizaines d’œuvres très attendues : le nouveau film de George Miller, très loin a priori de ses "Mad Max" ("Trois mille ans à t’attendre" avec Idriss Elba et Tilda Swinton), le retour de Marco Bellocchio sur les années de plomb en Italie, l’as espagnol du polar Rodrigo Sorogoyen ou les passages à la réalisation de Lee Jung-jae, star de "Squid Game" et Jesse Eisenberg ("The social network").