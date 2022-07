Le 65e festival Royal Juillet Musical de St Hubert vous offre un programme musical riche de folie douce

Chaque jour, dans le Journal des festivals, nous évoquons un festival de l’été, en Belgique et à l’étranger, au travers de leur programmation, d’interviews et d’anecdotes. Alors, si vous êtes à la recherche de sorties culturelles à faire pendant les vacances, le Journal des festivals est le rendez-vous à ne pas manquer cet été.

Le Journal des Festivals vous propose de sillonner la province de Luxembourg avec le Royal Juillet Musical de St Hubert, qui propose une riche programmation : Lorenzo Gatto et les Young Belgian Strings, l’ensemble vocal britannique Appolo5, César Franck, l’Heure exquise, Verlaine et son destin tragique, Jodie Devos dans Juliette et Roméo, la Framboise frivole ou encore le Pari des Bretelles.

Un festival donné jusqu’au 24 juillet dans de nombreuses villes de la Province de Luxembourg.