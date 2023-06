Le 6 juin 1965, la sortie de "I Can’t Get No Satisfaction" des Stones aux USA racontée par BJ Scott

Quelques semaines plus tôt, Keith Richards avait enregistré une version approximative du riff dans une chambre d’hôtel en Floride, avant de s’endormir. Il dira plus tard que lorsqu’il l’a réécoutée le matin, il y avait environ deux minutes de guitare acoustique avant qu’on puisse l’entendre lâcher le médiator, puis ronfler pendant les quarante minutes suivantes. Comme la plupart des classiques des Rolling Stones, "(I Can’t Get No) Satisfaction" est le fruit d’un travail d’équipe, auquel Mick Jagger a ajouté ses propres contributions.

Les Stones étaient censés donner un concert à Clearwater, en Floride, le 6 mai 1965, mais dans l’hystérie leurs fans s’étaient révoltés après les quatre premières chansons et le concert avait été annulé. Pour éviter que le chaos ne s’aggrave, les musiciens ont reçu l’ordre de retourner à l’hôtel Jack Tar Harrison et de ne pas bouger. Frustré, Jagger se rendit à la piscine extérieure et utilise le titre que Richards lui avait donné comme inspiration. Il écrit les paroles du point de vue d’un jeune homme insatisfait, qui n’arrivait pas à obtenir quelque chose de positif dans sa vie à cause de la société et de la malchance.

C’est la chanson emblématique des Rolling Stones, qui constitue généralement le tout dernier rappel de tous les concerts donnés par le groupe depuis des années.