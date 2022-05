Le 6/8 vous offre un voyage entre la Bretagne historique de Nantes au Mont-Saint-Michel

Saint-Nazaire: Ici, on découvre un riche patrimoine industriel et maritime, notamment des chantiers navals qui comptent parmi les plus vastes et les plus anciens du monde. Mais on profite ici aussi de plages et de criques sur plusieurs kilomètres entre le centre-ville et le chemin côtier. Incontournable: l’Escal’Atlantic, musée qui retrace l’histoire des grands paquebots transatlantiques, avec de superbes décors, grandeur nature, de l’intérieur de ces navires de légende.