Le 6/8 vous offre un séjour sur la Côte d’Opale pour tester la nouvelle expérience immersive « Grand Large » de Nausicaá

Baptisée " Grand Large ", cette expérience virtuelle plonge les visiteurs dans les mystérieuses profondeurs de la Haute Mer, à la rencontre de ses créatures marines. Le décor de l’immersion est idéal, puisque vous faites face à la fascinante baie de 100m² de surface du site (le plus grand bassin d’Europe, voir ci-dessous), équipés de lunettes qui augmentent/transforment la vision. Devant vous, les géants de la Haute Mer (comme le requin baleine ou le rorqual de bryde) s’animent grâce à des hologrammes animaux de grande définition. Ils paraissent si proches de vous et si réels que vous vous surprenez à tendre les mains pour essayer de les toucher ! Guidés par une tortue marine, vous vous laissez transporter par ce voyage saisissant et poétique en Haute Mer, qui témoigne notamment de l’impact des activités humaines sur son territoire et sur le quotidien des espèces qu’elle abrite.

Cette expérience nous rappelle que Nausicaá n’est pas seulement un site touristique; c’est aussi l’un des grands centres européens dédiés à la protection des mers, engagé auprès de plusieurs associations internationales et fréquenté toute l’année par des scientifiques. Quant au grand public, Nausicaá le sensibilise à l’importance des océans par l’émerveillement.

Nausicaá séduit les Belges depuis 31 ans