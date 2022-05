Le 6/8 vous offre un séjour dans la Région de Murcie, dans le Sud de l’Espagne !

La Région de Murcie est une petite région autonome, moins courue que ses voisines littorales (Andalousie et Communauté Valencienne). Pourtant, elle a tout: les plages de sable fin de la Costa Cálida sur la Méditerranée, le soleil permanent du Sud de l’Espagne, des montagnes avec leurs villages de charme, des centres thalasso et stations thermales, des golfs et spots de plongée pour ceux qui aiment ça, des villes historiques où flâner, ainsi qu’une gastronomie réputée parmi les meilleures d’Espagne ! La Région de Murcie est accessible depuis la Belgique par des vols directs depuis les aéroports de Charleroi, Ostende et Anvers.

Les Espagnols eux-mêmes vous diront qu’on mange particulièrement bien en Murcie. Ainsi, la région affolera particulièrement les “foodies”, qui apprécieront les produits de qualité qu’offrent les paysages variés, entre mer, plaines fertiles et montagnes; cuisinés dans des plats typiques ou réinventés par de jeunes Chefs passionnés, qui excellent notamment dans la préparation des tapas (qui existent en version gastronomique!), ces portions à partager dans des bars et restos spécialisés, et en terrasse de préférence puisque, en Murcie, les températures permettent de manger toute l’année en extérieur.